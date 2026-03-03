Вийшла у світ документальна стрічка «Сім історій з одного життя», присвячена пам’яті Євгенія Єніна — людини, чиє ім’я часто залишалося в тіні гучних заголовків, але чиї дії безпосередньо впливали на безпеку та майбутнє України

Це розповідь про те, як один державник зміг переграти досвідчених злочинців, міжнародних юристів та ворожі армії.

Як повернути вкрадені мільярди: детективна історія з життя

Одним із найгучніших успіхів Євгенія Єніна стала конфіскація 1,5 мільярда доларів, які належали «общаку» банди Януковича. Це була найбільша конфіскація в історії Європи за останні десятиліття. Євгеній не просто шукав гроші, він вибудував складну юридичну схему: знайшов бухгалтера мафіозної корпорації, переконав його дати свідчення та укласти угоду зі слідством.

Завдяки його наполегливості, ці кошти не просто повернулися в бюджет, а стали фундаментом для української ракетної та артилерійської програм. Це були ті самі гроші, які згодом допомогли зупинити ворога на початку повномасштабного вторгнення.

Битва за історію та «скіфське золото»

Євгеній Єнін був тим, хто не дав Росії привласнити унікальну колекцію скіфського золота. Коли після анексії Криму окупанти намагалися через суди Нідерландів повернути артефакти на півострів, саме Єнін очолив юридичний фронт.

Його позиція була простою та водночас залізною: вкрадена річ не стає власністю злочинця. Він особисто виступав в апеляційному суді Амстердама, доводячи, що ці скарби — це не просто експонати, а частина нашої національної ідентичності. І він переміг.

Від дронів для весіль до легендарної групи «Лазар»

На початку 2022 року, коли країні катастрофічно не вистачало снарядів, Євгеній одним із перших повірив у силу дронів. Поки інші називали їх «іграшками для зйомки весіль», він разом із Денисом Монастирським створював перші системні підрозділи ударних БПЛА у складі Національної гвардії.

Так з’явилася легендарна група «Лазар». За роки війни вона знищила понад 18 тисяч одиниць ворожої техніки. Як кажуть самі військові, Єнін буквально «пересадив росіян з танків на віслюків та верблюдів», позбавивши їх технічної переваги на багатьох ділянках фронту.

Людина, яка обрала «лінію вогню»

Фільм відкриває Єніна не лише як суворого посадовця, а й як батька, сина та справжнього стоїка, який захоплювався філософією Марка Аврелія. Він міг спокійно жити в Римі, займаючись дипломатією, але обрав повернення в Україну в найважчі часи.

Навіть у свій останній день, 18 січня 2023 року, він не мав бути на тому фатальному борту. Проте він вирішив летіти, щоб особисто пролобіювати розширення програми дронів під час зустрічі з командуванням на сході. Його життя обірвалося в авіакатастрофі у Броварах, але справа, яку він розпочав, продовжує працювати на нашу перемогу.

Подивитися меморіальний фільм «Сім історій з одного життя» можна на YouTube-каналі Київської школи державного управління імені Сергія Нижного



