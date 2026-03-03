Тому Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України запускає цього року нову програму державної підтримки – агрострахування. Її мета – захистити аграріїв від дедалі частіших погодних ризиків та забезпечити стабільність виробництва в умовах кліматичних змін і воєнних викликів.



Про це повідомив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Випадки форс-мажорних погодних умов стають дедалі частішими. Це може призводити як до часткової, так і до повної втрати врожаю. Саме тому ми впроваджуємо дієвий інструмент агрострахування, який дасть фермеру впевненість у завтрашньому дні. Адже страхування в агросекторі є дорогим через високу частоту ризиків. Держава компенсуватиме частину страхової премії, щоб зробити цей інструмент доступним, і фермер зможе продовжити працювати», – наголосив Тарас Висоцький.

Програма передбачає компенсацію частини страхової премії, сплаченої агровиробником:

60% вартості страховки – для господарств на прифронтових територіях;

45% вартості страховки – для аграріїв на інших контрольованих територіях України.

Покриватимуться насамперед погодні ризики: утворення льодової кірки та вимерзання озимих, необхідність пересіву, пізні весняні заморозки, посуха, надмірні опади та інші кліматичні фактори, що можуть призвести до втрати врожаю.





Ключова відмінність нової програми від попередніх ініціатив – ретельний відбір страхових компаній. До участі допущено наразі три компанії, які відповідають суворим критеріям надійності та мають успішний досвід страхових виплат.

Обов’язкова умова для страховиків – бездоганна репутація та підтверджені успішні виплати у попередні періоди. Це фактично гарантія 100% отримання коштів у разі настання страхового випадку.

Процедура отримання компенсації передбачає кілька кроків:

фермер обирає одну з уповноважених страхових компаній та укладає договір.

після оплати страхової премії подає підтвердні документи страховій компанії.

страхова компанія передає документи до Мінекономіки.

Мінекономіки здійснює компенсацію коштів безпосередньо на рахунок агровиробника.

Прийом документів відбуватиметься тричі на рік: до 10 квітня, 10 серпня та 20 листопада.

Виплати здійснюватимуться протягом місяця після завершення прийому заявок. Дати враховують сезонність укладання договорів та вегетаційні періоди.

