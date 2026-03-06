Поки кияни намагаються вижити в умовах постійних обстрілів та холоду, у політичних кулуарах, схоже, почалися зовсім інші процеси.

Депутатка Київради Людмила Ковалевська емоційно звернулася до тих, хто вже сьогодні ставить політичні амбіції вище за безпеку та комфорт містян.

Ситуація в столиці після зимових блекаутів залишається напруженою, і на думку депутатки, зараз не час думати про рейтинги чи майбутні виборчі перегони. Вона переконана, що в умовах війни єдиним пріоритетом має бути взаємодопомога та захист людей від ворожих ударів, а не підготовка до голосування.

Людмила Ковалевська прямо запитує тих, хто намагається грати в політику під час кризи:

«Невже є щось важливіше, ніж елементарна людяність? Як можна готуватись до виборів під час війни, роблячи киян заручниками холоду і терору ворога?»





Депутатка наголошує, що намагання будувати політичні стратегії, коли люди сидять без світла та тепла, — це шлях у нікуди. Замість передчасних розмов про владу, місто має сконцентруватися на зміцненні енергетичного фронту та підтримці кожного, хто постраждав від атак. Адже коли ворог б’є по інфраструктурі, виживання киян залежить від єдності, а не від політичних розбіжностей.