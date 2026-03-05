Державна служба України з безпеки на транспорті розпочинає спеціальні заходи щодо посиленого контролю за дотриманням габаритно-вагових норм на дорогах Київської області.

Про це повідомив голова Укртрансбезпеки Микита Лагунін на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, посилення контролю пов'язане із зростанням інтенсивності перевезень напередодні активного будівельного сезону, коли на дороги виїжджає більше транспорту з будівельними матеріалами.

«Кожна зайва тонна на дорозі – це нові ями, додаткові витрати з бюджету та ще один крок до руйнування дорожнього покриття. Саме тому дотримання габаритно-вагових норм для нас є важливим питанням», — зазначив Лагунін.

Він також повідомив, що лише за останній тиждень інспектори Укртрансбезпеки зафіксували у Київській області 16 випадків порушення габаритно-вагових норм.

За словами керівника служби, до проведення заходів буде залучено додаткові екіпажі, інспектори з різних регіонів та працівники центрального апарату. Перевірки проводитимуться на основних магістралях та під'їздах до столиці.

«Контроль буде системним, регулярним та без винятку. Правила однакові для всіх – і вони виконуватимуться», – наголосив Лагунін.

Спеціальні заходи будуть проводитися у взаємодії та за підтримки Київської обласної та Київської міської військової адміністрації.