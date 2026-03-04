Сучасні технології доводять зворотне. На Житомирщині звичайний рейд екологів перетворився на справжнє повітряне розслідування. Завдяки безпілотнику порушник, який сподівався непомітно вивезти крадене дерево на конях, опинився в центрі кадру інспекторів, а згодом — і в протоколах поліції.

Несподіваний «сюрприз» із повітря

Історія трапилася наприкінці лютого поблизу села Стара Олександрівка, що в Пулинській громаді. Поки місцевий житель був зайнятий звичною, як йому здавалося, справою — незаконно рубав дерева та вантажив їх на гужову підводу — за ним уже спостерігали з висоти пташиного польоту.

Екологічні інспектори запустили дрон, щоб перевірити важкодоступні ділянки лісу. Камера чітко зафіксувала весь процес: від зрубаного стовбура до коней, які тягнули навантажений віз. Сховатися за деревами не вдалося — техніка бачить усе, навіть там, де людина пройти не зможе.

Ціна «безкоштовних» дров

На місце пригоди одразу викликали лісників та правоохоронців. Відпиратися було марно — відеодокази з дрона не залишили місця для сумнівів.

За свою витівку чоловікові тепер доведеться заплатити значно більше, ніж вартували б офіційно придбані дрова. За попередніми підрахунками, він завдав природі шкоди на понад 18 тисяч гривень. Крім відшкодування збитків, на нього склали адміністративний протокол, що передбачає чималий штраф.

Кінець епохи «невидимих» порушень

Як зазначає керівник Екоінспекції Поліського округу Євгеній Медведовський, такі випадки мають стати уроком для всіх, хто звик користуватися природними ресурсами як заманеться. Використання безпілотників — це вже не майбутнє, а щоденна робота.

Головна мета екологів — не просто оштрафувати, а дати зрозуміти: покарання за шкоду довкіллю тепер неминуче. Технології дозволяють реагувати миттєво, а «премія» за таку самодіяльність у лісі виходить занадто дорогою. Інспекція переходить на європейські методи контролю, де кожен крок у лісі може бути зафіксований на камеру, тому краще дотримуватися закону та берегти те, що дає нам природа.