Поки ми дихаємо весняним повітрям, екоінспектори у всій країні працюють у режимі нон-стоп.

Лише за один тиждень – з 27 лютого по 5 березня – Державна екологічна інспекція провела майже 400 перевірок. Результат? Сотні протоколів та суми збитків, від яких стає ніяково.

Ось головні цифри та гучні випадки, які показують: безкарно знищувати природу більше не вдасться.

Коротко про головне: цифри тижня

Екологи не просто фіксують порушення, а б'ють по кишені тих, хто не звик дотримуватися закону.

336 порушників отримали адмінпротоколи.

6,7 мільйона гривень — саме на таку суму «направив» бізнес та посадові особи за сім днів.

Майже 3 мільйони гривень уже вдалося стягнути до бюджету (добровільно чи через суди).

Антирейтинг порушників: де «насварили» та «нарубали» найбільше?

Цього разу в епіцентрі уваги виявилися не лише приватні компанії, а й місцева влада, яка мала сама стежити за порядком.

Київщина: Гігантське звалище в Бориспільському районі Компанія «Еко-Сервіс» отримала «рахунок» на 2,1 млн грн . Причина - засмічення понад 2 гектари землі. Це територія, яка могла бути чистою, але перетворилася на майданчик для відходів.

Житомирщина: Пеньки замість лісу у Хорошеві Тут справа дійшла до суду. Хорошівська селищна рада має сплатити 1,9 млн грн за те, що на її землях незаконно вирубали близько 300 дерев. Інспекція потребує справедливості через суд.

Вінниччина: Гайсин платить за сміття Гайсинській міській раді висунули претензію на 633 тис. грн . Землі громади виявилися захаращеними відходами, і тепер за цей безлад доведеться відповідати грошима платників податків.

Миколаїв та Одеса: Справи передані до поліції

У Миколаєві виявили забруднення земель на 895 тис. грн . Оскільки винних на місці не спіймали, матеріали передали правоохоронцям — шукатимуть «авторів» звалищ разом.

На Одещині біля села Ковалівка зрубали 66 дерев. Збитки – понад півмільйона гривень. Цією справою зараз також займається поліція.

Чому це важливо для нас?

Кожна гривня, яка розрахована як збиток, – це не просто цифра. Це компенсація за повітря, яким ми дихаємо і землю, де зростають наші продукти. Коли селищна рада чи підприємство платить мільйони за зрубані дерева чи сміттєзвалища, це сигнал всім іншим: дешевше бути екосвідомим, ніж намагатися «договоритися» з природою.