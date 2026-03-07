Голова Офісу президента Кирило Буданов перетворив повернення полонених на свою особисту гуманітарну місію, зламавши класичні практики, якими у світі керувалися раніше. А після того, як екс-начальник ГУР очолив ОП, динаміка повернення полонених зросла: позавчора в Україну повернулися 200 наших захисників, а вчора ще 302 українці вперше за тривалий час ступили на рідну землю.

Ще на початку війни Координаційним штабом під керівництвом Кирила Буданова було організовано перші обміни полоненими, хоча за загальноприйнятими світовими правилами такі процеси відбуваються лише після завершення бойових дій.

Проте Буданов у позитивному сенсі порушив цю застарілу військову традицію, перетворивши повернення людей на свою особисту гуманітарну місію. Завдяки такому підходу наші воїни, що потрапили в полон, повертаються додому під час активної фази війни.

Як зазначають політичні оглядачі, після того, як Буданов очолив Офіс Президента та став активним учасником переговорного процесу, динаміка лише зросла. І ми маємо вже три великі обміни з початку року. По суті Координаційному штабу на чолі з Будановим вдалося зламати класичні практики та довести, що Україна вміє працювати на результат і мислити стратегічно навіть у найскладніших умовах.

«Ми бачимо результат, якого добивається наша команда. Адже так було після перемовин в Абу-Дабі, те ж саме маємо після Женеви. Якщо кожен раунд міжнародних зустрічей буде супроводжуватися визволенням українців з російського пекла, це і буде наочним і важливим підсумком будь-яких перемовин», - написав блогер та політичний експерт Олексій Голобуцький.