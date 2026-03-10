Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» спільно з головою наглядової ради фонду першим заступником голови Комітету ВР з питань здоров'я нації Валерієм Дубілем здійснила 390 місію на передову.

Під час поїздки до Запорізького та Покровського напрямів українським захисникам передали потужні засоби харчування та системи супутникового зв'язку Starlink.

Допомога отримали підрозділи Сил оборони, які щодня виконують бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту. Зокрема обладнання передали роті ударних безпілотних літальних апаратів 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця», роті РЕБ бригади «Рубіж» Нацгвардії України, батальйону підтримки 5-ї окремої штурмової бригади, підрозділам 20-го.

Передані системи живлення та станції Starlink мають критичне значення – вони забезпечують стабільний зв'язок на передовий, дають можливість координувати дії підрозділів, управляти безпілотниками, передавати розвідувальні дані та підтримувати роботу обладнання у польових умовах.

«Сучасна війна – це не лише зброя, а й технології, зв'язок та автономність підрозділів. Саме тому ми системно передаємо військовим засоби харчування та станції зв'язку, які допомагають виконувати бойові завдання та рятують життя», - зазначив Валерій Дубіль.