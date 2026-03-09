Лідер «Батьківщини» заявила, що на сьогоднішній день в Україні немає жодних підстав для підвищення цін на українські нафтопродукти, а значне подорожчання пального – це корупція та спекуляції, зокрема, на державному підприємстві «Укрнафта». Вона також звинуватила уряд та Антимонопольний комітет у бездіяльності та відсутності професійної реакції на проблему.

«Найгірше – це те, що першою і вище підняла ціни «Укрнафта». Наше державне підприємство. У мене питання: а хто реально кладе ці гроші собі в кишеню? Хто без докорів совісті та сорому творить паніку та хаос на АЗС, щодня шокуючи своїми цінами на пальне?

Все це найкраща ілюстрація тотальної корумпованості влади. Однак ніхто цього не зауважує: ні НАБУ, ні САП, ні Уряд, ні Антимонопольний комітет.





Я впевнено заявляю – сьогодні немає жодних підстав підвищувати ціни на українські нафтопродукти! – обурилася Юлія Тимошенко.

Відтак лідер «Батьківщини» закликала прем'єр-міністра Юлію Свириденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля звітувати перед парламентаріями та суспільством про виконану роботу та пояснити, чому на державному підприємстві «Укрнафта» зараз встановлюються спекулятивні ціни:

«Особисто я, двічі очолюючи Уряд, хотіла б запитати, чому досі немає постанови, яка б заборонила «Укрнафті» проводити такі спекулятивні угоди?

Принаймні потрібно повертати професіоналів в управління державою – тих, хто вміє наводити лад, замість сіяти паніку».