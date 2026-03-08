Росія почала стежити за енергооб'єктами Естонії використовуючи для цього дирижаблі. В такий спосіб країна отримує усю необхідну інформацію без прямого порушення повітряного простору НАТО.

Росія використовує аеростати з розвідувальним обладнанням для цілодобового стеження за електростанціями та сланцевими кар'єрами Eesti Energia в Іда-Вірумаа. Про це повідомили в ЦПД.

Використання аеростатів дозволяє агресору збирати дані, формально не порушуючи повітряний простір країн НАТО.





Як зазначають у ЦПД, подібна активність свідчить про "еволюцію гібридних методів Кремля, спрямованих на виявлення вразливостей енергосистеми Балтії".

Окрім підготовки диверсій, ворог намагається чинити психологічний тиск на працівників підприємств та виснажувати економіку союзників через необхідність впровадження нових протоколів безпеки.

Експерти підкреслюють, що системне інфраструктурне шпигунство є частиною стратегії дестабілізації Європи та намаганням підвищити "політичну й економічну ціну підтримки України для урядів країн ЄС".

Використання дирижаблів повертає до досвіду Першої світової війни, коли вони були першими стратегічними розвідниками та бомбардувальниками.

Тоді німецькі цепеліни атакували Лондон і Париж, маючи значний психологічний вплив.