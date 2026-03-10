Після тривалих судових розглядів Екоінспекція Поліського округу наголошує на важливій перемозі: апеляційний суд визнав, що місцеве підприємство має заплатити величезний штраф за скидання нечистот. Це історія про те, як паперові звіти перетворюються на реальну відповідальність для тих, хто звик ігнорувати екологічні норми.

Мільйонний штраф замість «чистої» води

У центрі скандалу опинилося ТОВ «Комплекс екологічних споруд» (ТОВ «КЕС») із Бердичева. Історія почалася ще минулого року, коли інспектори прийшли з перевіркою та жахнулися: підприємство зливало в річку Гнілоп'ять стічні води, які й близько не відповідали нормам.

Лабораторні дослідження підтвердили найгірші побоювання: концентрація забруднюючих речовин перевищувала всі дозволені ліміти як на місці зливу, так і в річці нижче за течією. За підрахунками фахівців, лише за другу половину 2024 року до річки потрапило понад 684 тисячі кубометрів брудної води. За таку діяльність екологи виставили рахунок у 1 638 488 гривень.

Судова гойдалка: від відмови до перемоги

Шлях до справедливості не був простим. Спочатку Господарський суд Житомирської області прийняв бік підприємства та відмовився стягувати гроші. Проте екологи не здалися та подали апеляцію.

9 березня 2026 року Північно-західний апеляційний господарський суд поставив крапку у цій суперечці: рішення першої інстанції скасували, а позов Інспекції задовольнили повністю. Наразі ТОВ «КЕС» зобов'язане виплатити понад 1,6 млн грн шкоди державі.

Серійний порушник під прицілом

Як з'ясувалося, це далеко не перший злочин підприємства. Раніше він уже двічі платив штрафи – на 570 та 540 тисяч гривень – за аналогічні порушення. Схоже, що сплачувати штрафи компанії було простіше, ніж налагодити роботу очисних споруд.

Однак цього разу Екоінспекція налаштована рішуче. Крім штрафу, екологи вимагають через суд повністю зупинити скидання стічних вод до того моменту, поки обладнання не стане реально очищати воду. Більше того, зараз розглядається питання про скасування дозволу на спеціальне водокористування для цього підприємства.

Пряма мова: «Безкарності не буде»

Голова Державної екологічної інспекції Поліського округу Євген Медведовський наголосив, що ця справа є принциповою для відомства:

«Забруднення довкілля не може залишатися безкарним. Якщо підприємство перевищує нормативи та завдає шкоди природі, воно має нести за це відповідальність. Ми послідовно доводимо такі справи до логічного завершення судах. Зараз ми чекаємо на судові накази, щоб передати їх виконавчій службі для примусового стягнення коштів».