Європейський Союз офіційно затвердив інвестиційний пакет, який допоможе не просто «підлатати» старе, а повністю модернізувати країну. Заступник міністра Єгор Перелигін повернувся з Європи з добрими новинами та чітким планом: як зробити так, щоб ці гроші запрацювали на повну вже зараз.

Інвестиції замість простої допомоги: на що підуть гроші

Мова йде про колосальну суму — 1,5 мільярда євро. Це не просто гуманітарна допомога, а стратегічний ресурс для реконструкції та оновлення України. Основна мета — залучити приватний капітал та підтримати пріоритетні сектори економіки, які стануть фундаментом нашого відновлення.

Єгор Перелигін пояснює, що зараз головне завдання команди — прибрати бюрократичні бар'єри, щоб фінанси доходили до реальних проєктів максимально швидко.

«Разом із партнерами ми працюємо над пришвидшенням всіх процедур та розвитком інструментів, що дозволить ефективніше залучати довгострокові ресурси. Це допоможе підтримувати нові проєкти та ключові галузі нашої економіки», — зазначає посадовець.

Командна перемога та дух європейської єдності

За кожним таким рішенням стоять місяці кропіткої роботи українських експертів та перемовників. Єгор Перелигін наголосив, що цей успіх — заслуга конкретних людей, які вірили в можливість змін навіть у найскладніші часи. Він щиро подякував своїм колегам (Ользі, Катерині, двом Оленам, Марії, Інні, Максиму, Юлії та багатьом іншим), назвавши цей інвестиційний пакет насамперед їхньою особистою перемогою.

Посадовець переконаний, що шлях до сильної Європи та процвітаючої України лежить через конкретні справи, а не лише красиві гасла.

Філософія відновлення: будуємо солідарність справами

Згадуючи історію створення Європейського Союзу, заступник міністра провів паралель між сучасними подіями та закладенням фундаменту ЄС у 1950 році. Він процитував одного з «батьків-засновників» Європи Роберта Шумана, чиї слова сьогодні звучать для України як ніколи актуально.

«Європу не створять повністю за один раз, або за якимось єдиним планом. Вона буде побудована конкретними досягненнями, які спочатку створять реальну солідарність», — цитує Шумана Єгор Перелигін.

Саме такі інвестиційні програми, як затверджений пакет на 1,5 млрд євро, і є тими самими «конкретними досягненнями». Вони крок за кроком зшивають Україну з європейським простором, створюючи ту саму єдність, про яку мріяли засновники ЄС. Попереду багато роботи з модернізації, але фундамент для неї вже закладено.