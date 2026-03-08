Мало хто знає, що серед нескінченних поневірянь, заслань та випробувань у житті Тараса Шевченка був короткий, але надзвичайно світлий період, пов’язаний із київським Подолом.

Лише чотирнадцять днів, проведених поетом на Пріорці, стали для нього справжнім ковтком свободи та душевного спокою. Сьогодні ця затишна хатина знову збирає людей, аби нагадати: Шевченко був не лише пророком у кайданах, а й людиною, яка понад усе цінувала просте людське щастя та подільський затишок.

Секрет «Хати на Пріорці»: де Кобзар шукав розради

У далекому 1859 році, повернувшись із тривалого заслання, Тарас Григорович оселився на околиці тодішнього Києва — на Пріорці. Дослідники його біографії одностайні: це були чи не найщасливіші дні поета. Тут він міг бути самим собою, спілкуватися з простими людьми, гратися з дітлахами в саду та насолоджуватися краєвидами, які ще не були забудовані висотками.

Напередодні чергових Шевченківських днів у музеї, який дбайливо зберігає стіни тієї самої хатини, зібралися ті, хто щодня несе слово поета дітям — вчителі історії та літератури Подільського району. Це була не просто офіційна наради, а тепла, майже родинна зустріч, присвячена «подільському» періоду життя нашого генія.











Освіта крізь затишок: нові ідеї для шкіл Подільського району

Головною темою розмови стала популяризація творчості Шевченка у сучасному форматі. Педагоги та дослідники ділилися ініціативами, як зробити постать Кобзаря близькою для сучасного підлітка. Учасники переконані: про Шевченка треба говорити не лише через призму страждань, а й через його любов до життя, до Подолу та до тієї «братерської волі», про яку він писав із таким захопленням.

Під час зустрічі презентували нові просвітницькі проєкти, які допоможуть учням відчути атмосферу того часу. Важливо, щоб історія не залишалася на сторінках підручників, а оживала у двориках Пріорки та на вулицях старого Києва.

Пряма мова: дух волі, що надихає й сьогодні

Голова Подільської районної державної адміністрації Володимир Наконечний, який долучився до обговорення, підкреслив особливе значення цього місця для ідентичності кожного киянина.

За його словами, надзвичайно важливо, щоб і діти, і дорослі відчували той самий дух Подолу, який свого часу надихав Шевченка на безсмертні рядки. Він процитував уривок із поеми «Чернець», де автор описує Поділ як простір справжньої братерської волі, де немає панів та холопів, а кожен господар своєї долі.

Очільник району також висловив щиру вдячність Миколі Томенку та Фонду «Рідна країна», а також колективу музею за те, що вони тримають цей культурний фронт, підтримують вчителів та наповнюють Поділ змістовними ініціативами.

Спадщина, яка дає сили

Сьогодні, коли Україна знову виборює свою незалежність, постать Шевченка стає ще актуальнішою. А такі місця, як «Хата на Пріорці», слугують не просто музеями, а джерелами сили. Саме тут стає зрозуміло, за що саме боровся поет — за право жити вільно у своєму домі, серед садів та добрих сусідів. Просвітницька зустріч завершилася планами на майбутнє: Шевченківські дні на Подолі обіцяють бути насиченими, цікавими та по-справжньому теплими.