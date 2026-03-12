Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Клекнер та подякував за допомогу Україні у подоланні енергетичної кризи та за ракети для систем протиповітряної оборони Patriot. Про це він написав у себе в телеграм-каналі.

«Зустрівся з президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Клекнер, яка відвідала Київ. Подякував за підтримку та допомогу партнерів. І в боротьбі України за свою свободу й незалежність, і в подоланні енергетичної кризи минулої зими. А також — за передані днями Німеччиною ракети для Patriot. Це дуже важливо для ефективної роботи українських сил ППО в умовах масованих обстрілів українських міст російським агресором», - написав Віталій Кличко.

За його словами, щоб зупинити експансію росії, міжнародні партнери мають бути єдиними та рішучими в підтримці України.

«Сьогодні міжнародні партнери повинні бути єдиними і рішучими в підтримці України. Щоб зупинити подальшу експансію Путіна, яка цілком реальна. І Європа має це розуміти!», - наголосив Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, цієї зими під час енергетичної кризи в Києві після масованих обстрілів критичної інфраструктури, Німеччина передала столиці партію потужних генераторів, дві міні-ТЕЦ, тисячі газових плит, балони, грілки та інше обладнання. Крім того, 10 березня Україна отримала від Німеччини ракети PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot, постачання яких було узгоджено під час засідання у форматі "Рамштайн".