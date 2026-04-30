Інформаційний тиск на Fire Poin може бути пов'язаний із міжнародними факторами.

Як заявив політолог Юрій Романенко, посилення інформаційної кампанії проти FP збігається із періодами активних ударів України по російській інфраструктурі, а також з міжнародними переговорами.



"З Fire Point повторюється та сама закономірність. Як тільки Україна починає жорстко виносити російську інфраструктуру, то відразу актуалізується Міндічгейт. Так було восени, так ми бачимо і зараз. Питання під кого працює вся ця "антикорупційна" інфраструктура риторичне - на США", - пише Романенко.



На його думку Трампу дуже потрібно, щоб Україна не мала козирів на переговорах, щоб закінчити війну з Росією швидше. FP є ключовим фактором, що дозволяє сміливо грати у загальноєвропейському контексті.

"Що ми дізналися з нового зливу щодо FP. Що є ракети, які коштують у 8-9 разів дешевше, ніж американські аналоги. Що американці цим незадоволені. Що весь прибуток, що отримують, вкидають у виробництво балістики, щоб виробляти до 8 тисяч балістичних ракет на рік. Що ОАЕ готові купити 33% FP за 600 млн доларів". дізналися, що компанія задихається від нестачі оборотки, тому що держава вчасно не розплачується з виробниками.

На його думку, "зі зливом поспішали настільки, що виклали його вночі, напередодні зустрічі учасників "Фреї" і після зливу зустріч за проектом було перенесено на невизначений термін". Питання кому це вигідно теж риторичне - США та Росії. Також як знищення FP в принципі.

"Пропозиції про націоналізацію FP викликає регіт, тому що FP - це Штілерман. Без нього FP не зможе існувати, тому націоналізувати потрібно відразу Штілермана. Посадити його в якусь вежу-шарашку, поки люди на кшталт колишнього голови "Укренерго" Кудрицького, що пропонують це і вже "успішно", FP. З тим самим сумним результатом.

Взагалі, ця ситуація викликає лише жах. Жах від того, наскільки безвідповідальні люди, які десятиліттями звинувачували олігархів у продажу України, але самі її продають із потрухами не в змозі подивитися далі за свій нос і побачити ті руйнівні наслідки, які вони викликають своїми діями. Так було 100 років тому, так було 300 та 400 років тому. Тому Україна завжди зазнавала краху. Її закопували завжди дрібнотравчасті "свої". І зараз закопують.

Суть моменту в Україні у боротьбі між сувереністами та компрадорами. Суверністи виступають за суб'єктну Україну, яка не стоятиме на рак і здатна завдавати ракетних ударів по будь-якому ворогові без відмашки з Вашингтона або будь-якої іншої столиці великої держави.

Суть моменту в тому, що одні неідеальні люди роблять правильні речі, які усувають суверенітет України, а інші неідеальні люди усвідомлено чи несвідомо суверенітет вбивають під прапором "ідеальної державної політики", яку ці самі неідеальні люди щоразу провалювали, коли опинялися на державних посадах.

Суть моменту в тому, що під маскою боротьби з корупцією в Україні вбивається Україна, при тому, що всі вже побачили, що адміністрація Трампа дасть фору корупції будь-якому українському уряду. Європейці, до речі, також не відстають.

І суть моменту в тому, що Україна витиратиме дупи сильних світу цього до того моменту, поки в Україні буде маса людей, готові за дзвінком з-за бугра виконувати будь-яку забаганку заради якихось фантсмогорійних перспектив.

Нагадування про ціну поразки будуть марними, бо вони в Україні ніколи і нікого не зупиняли від божевільних та саморуйнівних кроків", - підсумував Романенко.