Отоларинголог Іван Гринько розповів, що зараз військовим масово потрібні слуховідновні операції через мінно-вибухові травми, і пояснив, чи всі проблеми можна виправити, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

Як зазначає гість програми, слуховідновні операції – це зараз дуже актуальний напрямок його діяльності, адже зараз дуже багато військовослужбовців мають акубаротравму, мінно-вибухову травму. Найбільш розповсюджена отоларингологічна травма військових, розповідає він, – це акубаротравма, під час якої вибухова хвиля може впливати на слух, на вухо, руйнувати барабанні перетинки, ланцюг слухових кісточок, слуховий нерв, і призводить до суттєвого зниження слуху.

«Потужність така, що рвуться барабанні перетинки. Ця звукова вибухова хвиля, яка діє і на нервову систему, і на весь організм людини. А ми, власне, цим займаємось. Бувають і контузії, і всі ці якраз проблеми з пацієнтами. Ми займаємось слуховідновними операціями у наших захисників», – зазначає Іван Гринько.

Бувають ситуації, розповідає він, при яких анатомічні структури середнього вуха не задіяні, але вибух впливає на слуховий нерв і людина починає дуже погано чути, а хірургічно нічого зробити не можна. Загалом, констатує отоларинголог, ситуації бувають різні, і тому треба звертатись до фахівців, зробити аудіометрію, подивитись, що там у вусі, обстежитись, щоб зрозуміти, чи потрібне хірургічне втручання, чи слухопротезування, чи слуховий апарат.

«Розрив барабанної перетинки – це травма, яка сьогодні фактично хірургічно виправляється. Ми робимо такі операції, які називаються тимпанопластика. Під час цієї операції ми робимо нову барабанну перетинку хірургічним шляхом, а для цього використовуються власні тканини людини, не штучні матеріали. Використовується фасція скроневого м'яза. Щоб було зрозуміло, що це: коли люди ріжуть м’ясо, буває така плівочка, яка дуже погано ріжеться, і от така плівочка вкриває більшість м'язів організмі людини. Ми під час операції беремо таку плівочку зі скроневого м'яза і робимо з неї нову барабанну перетинку», – пояснює Іван Гринько.

