Поки риба спокійно йде на нерест, дехто вирішив, що правила — не для них.

У Сулинському заказнику двоє чоловіків влаштували справжнє «полювання», яке закінчилося вилученням човна, машини та величезним штрафом, який доведеться виплачувати роками.



Ця історія трапилася неподалік села Липове. Двоє місцевих хлопців, 1996 та 1999 років народження, вийшли на воду «серйозно підготовленими». Вони мали при собі гумовий човен та аж 13 заборонених сіток, загальна довжина яких склала близько одного кілометра.

Такий розмах дозволив їм витягнути з води понад 500 кілограмів риби. Проте насолодитися уловом не вдалося — браконьєрів заскочили на гарячому під час операції «Нерест-2026».

Скільки коштує незаконна рибалка?

Фахівці Державної екологічної інспекції Центрального округу вже підрахували збитки, і цифра виявилася приголомшливою. За знищення біоресурсів державі завдано шкоди на 4 395 000 гривень. Кожна виловлена рибина в період нересту обходиться порушникам дуже дорого, адже саме зараз природа намагається відновити свою популяцію.

Наслідки та вилучення майна

Для порушників вечір закінчився повною конфіскацією:

Поліція вилучила гумовий човен та всі сітки.

Також під арешт потрапив автомобіль УАЗ, яким перевозили знаряддя лову.

Весь улов — ті самі пів тонни риби — передали на реалізацію, а отримані гроші підуть у дохід держави.

Що далі?

За фактом незаконного промислу вже розпочато досудове розслідування. Справою займається Глобинська окружна прокуратура. Тепер чоловікам загрожує відповідальність за статтею 249 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за істотну шкоду довкіллю.

Екоінспекція ще раз нагадує: нерестова заборона — це не примха, а необхідність, щоб у наших водоймах взагалі залишалася риба. Будьте свідомими та дайте природі шанс на відновлення.