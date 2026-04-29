Підписано угоду між Київською міською держадміністрацією та Європейським банком реконструкції та розвитку про фінансування заходів програми стійкості столиці. Зокрема, Київ збудує нові джерела виробництва електроенергії загальним обсягом 200 мВт. Про це повідомляє сайт КМДА.

«Київ продовжує залучати допомогу міжнародних партнерів для виконання проєктів енергетичної стійкості та відповідного комплексного плану. Представники КМДА та ЄБРР підписали Угоду про підготовку кредитного фінансування для проєкту екстреної підтримки ліквідності м. Києва в межах Програми забезпечення стійкості. Ця програма розроблена ЄБРР та передбачає модернізацію системи теплопостачання й розбудову додаткової когенерації для міста. Про це йшлося сьогодні під час зустрічі сторін за участю Президентки ЄБРР Оділь Рено-Бассо та в.о. першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва», - йдеться у повідомленні КМДА.

В. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що ці кошти, зокрема, допоможуть столиці у розбудові системи когенерації.

«Правила безпеки не дозволяють деталізувати інформацію про ті проєкти, які вже розпочаті. Однак можу сказати: ми розпочали проєкти збільшення обсягу генерації. Орієнтовно до кінця року плануємо збудувати нові джерела виробництва обсягом 200 мВт», – розповів перший заступник Кличка.

Пантелеєв також наголосив, що столиця рухається за орієнтирами, що встановлені в плані енергостійкості міста. Окрім розвитку розподіленої генерації це забезпечення стійкості систем водопостачання та водовідведення, побудова резервних систем теплопостачання, а також відновлення пошкодженого обладнання.

Також він зауважив, що невід’ємною частиною нових об’єктів генерації є система їх захисту.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що одразу після завершення опалювального сезону місто розпочало підготовку до наступної зими. Зокрема, реалізацію плану стійкості, який був ухвалений Київрадою 10 березня.