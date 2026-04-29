У самому серці Києва зібралися посли різних країн та сотні дітей, щоб відсвяткувати 100-річчя жінки, яка навчилася бачити світ очима дитини навіть серед жахів війни. Як імпровізований концерт у бомбосховищі та щоденники минулого століття об'єднали серця угорців та українців у боротьбі за право на щасливе дитинство.

Дипломатія добра та голос через кордони

Сьогодні, 29 квітня, Національна бібліотека України для дітей перетворилася на справжній міжнародний осередок культури. Приводом став сторічний ювілей видатної угорської письменниці Єви Яніковські. Захід такого масштабу був би неможливим без підтримки Посольства Угорщини та особисто пана Посла Антала Хейзера.

На святі було людно: привітали присутніх дипломати з Канади, США, Румунії та Індії. Усі вони зібралися не просто заради офіційних промов, а щоб вшанувати жінку, чиї книги перекладені 30 мовами світу. Єва Яніковські знала особливий секрет — вона розмовляла з дітьми як рівна з рівними, додаючи до кожної історії дрібку доброго гумору.

Життя, що закарбувалося у клавішах друкарської машинки

Доля письменниці була непростою, але неймовірно плідною. Вона випустила 35 книг, які розійшлися мільйонними тиражами від Європи до Азії. Разом із художником Ласло Ребером вони створили абсолютно новий стиль дитячої літератури, де малюнки та текст стають одним цілим.

Мало хто знає, але на могилі письменниці замість звичайного пам'ятника встановлено скульптуру її улюбленої друкарської машинки «Mercedes». Це символ того, що її праця не зупинилася навіть після того, як у 2003 році авторка пішла у засвіти. Перед смертю вона встигла отримати премію Кошута — найвищу нагороду Угорщини, яку дають лише справжнім велетам духу.

Щоденники війни: паралелі крізь десятиліття

Одним із найбільш щемливих моментів заходу стало читання щоденників Єви Яніковські. Її дитинство припало на часи Другої світової війни. Страх, невідомість та біль від втрат — усе це вона довіряла паперу багато років тому.

Ці слова прозвучали сьогодні особливо гостро. Оксана Науменко, заслужена артистка, читала ці сповіді під відеоряд, і кожен дорослий у залі розумів: сучасні українські діти переживають те саме. Наші діти так само ховаються від ракет і так само нотують свої переживання, намагаючись зберегти у собі світло, поки навколо панує темрява.

Концерт в укритті та незламний дух

Ворог намагався зірвати свято — посеред заходу залунав сигнал повітряної тривоги. Але свято не зупинилося, воно просто змінило локацію. Гості, посли та діти спустилися в укриття. Там, під звуки гітари та бубона, розпочався справжній імпровізований концерт.

Діти співали українських пісень, танцювали та жартували, доводячи, що дитячу радість неможливо загнати під землю. Після відбою всі повернулися до зали, де на малечу чекала лялькова вистава «Берталан і Барнабаш». Сміх, що лунав у бібліотеці, став найкращою терапією для підростаючого покоління.

Подарунки та пам’ять

Свято закінчилося приємними сюрпризами — кожна дитина отримала подарунок від Посольства Угорщини. Та головним дарунком стала сама творчість Єви Яніковські. Її книги нагадують нам: відповідальність дорослих — захистити внутрішній світ дитини, чого б це нам не коштувало.

Мистецтво не має кордонів, а щирість не знає терміну придатності. Досвід Єви Яніковські вчить нас, що навіть після найтемнішої ночі обов'язково настане ранок, про який варто написати добру та веселу книгу.