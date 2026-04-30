Заступник командувача Повітряних Сил ЗСУ полковник Павло Єлізаров озвучив результати аналізу ефективності підрозділів дронів-перехоплювачів за минулий рік.

Про це він розповів в інтерв’ю «Українській правді».

За його словами, він разом із командою проаналізував роботу понад 300 екіпажів дронів-перехоплювачів підпорядкованих Повітряним Силам.





Після цього виявилася низька, а подекуди нульова ефективність значної кількості з них.

Так, в одній області провели експеримент і з’ясували, що з 28 наявних екіпажів — 24 за останній рік не збили жодного російського «Шахеда».



«Таке можливо. Ми пішли далі. Взяли всі екіпажі, які були під нами — їх понад 300. Із них 66 збили більше ніж 10 «Шахедів», інші — менше 10. А 170 екіпажів за рік не збили жодного», – резюмував полковник.



Використання дронів-перехоплювачів дозволяє зменшити навантаження на зенітні ракетні комплекси та інші складові української протиповітряної оборони (ППО).



У цьому контексті він заявляє, що питання не в нестачі людей, а в їхньому навчанні. "Навіть того ресурсу, який вже мобілізований, нам достатньо. Його просто потрібно ефективно використовувати, структурувати та аналізувати", - сказав Єлізаров.



Єлізаров наголосив, що ключовою проблемою вважає саме ефективність використання людей і техніки.