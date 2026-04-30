Шляхом об'єднання територіальних органів Державної екологічної інспекції Кабінет Міністрів України зменшує кількість її територіальних органів та граничну чисельність працівників. Відповідну постанову Уряд схвалив на засіданні 29 квітня 2026 року.

Замість 7 територіальних округів та 11 обласних органів утворено 10 міжрегіональних територіальних органів. Сформовані нові округи: Західний, Північний, Північно-Західний, Подільський та Східний — шляхом об’єднання обласних органів та інтеграції частини з них до вже діючих округів.

Рішення прийнято на виконання Стратегії реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища до 2029 року та Операційного плану її реалізації на 2025–2027 роки. Об'єднання також відбувається на виконання Указу Президента України від 23.07.2025 № 544 «Про заходи для скорочення бюрократичних процедур та проведення негайного аудиту державних видатків».

Така оптимізація має на меті підвищення ефективності діяльності Держекоінспекції, раціональне використання бюджетних коштів та посилення спроможності інспекції працювати в умовах воєнного стану.