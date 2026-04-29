«Українська команда» передала партію безпілотників бійцям 21 полку безпілотних систем Третього армійського корпусу на Лиманський напрямок. Про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

«Передали чергову партію FPV-дронів групі «Гюрза» 21 полку безпілотних систем «Kraken 1654» Третього армійського корпусу. Ці хлопці там, де найважче, і завжди працюють на результат. Зараз вони забезпечують захист з повітря для інших підрозділів на Лиманському напрямку», - розповів Артур Палатний.

Керівник волонтерського штабу зазначив, що ці дрони допоможуть бійцям краще виконувати бойові завдання і збережуть життя.

«Дрони – це надзвичайно ефективна зброя на фронті. Вони високоточно б’ють ворога на відстані, зберігаючи життя наших воїнів. «Українська команда» і надалі системно допомагатиме війську», - наголосив він.

Бійці 21 полку подякували всім українцям, які допомагають ЗСУ.

«Бійці групи «Гюрза» 21 полку безпілотних систем «Kraken» виражають щиру подяку кожному українцю, який долучився до допомоги. Маленької допомоги не буває. Кожен донат відчутний на лінії фронту», - сказав один з бійців підрозділу.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала на передову вже понад 4000 безпілотників різних типів, а також сотні генераторів і зарядних станцій, понад 100 автомобілів та інше. Загалом військові та цивільні отримали від волонтерського штабу понад 1845 тонн допомоги вартістю майже пів мільярда гривень.