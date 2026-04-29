Радомишльський лісгосп АПК повністю відшкодував збитки, завдані природі. Гроші — а це понад 1,75 мільйона гривень — уже надійшли до державного бюджету.

З чого все почалося?

Ще влітку 2021 року екоінспектори нагрянули з перевіркою до Забілоцького лісництва. Картина була невтішною: замість живих дерев — лише пні. Інспектори заміряли кожен зріз, підрахували об’єми втраченого лісу і виставили підприємству рахунок за шкоду довкіллю.

Суди та відповідальність

Лісгосп не поспішав погоджуватися з претензіями, тому справу розглядали в судах. Проте і Господарський суд Житомирської області, і пізніше Апеляційний суд стали на бік екологів.

Суть позиції суддів проста: якщо ви користуєтеся лісом, ви зобов’язані його охороняти. Якщо через ваш недогляд дерева вирубали незаконно — платити за це доведеться саме підприємству.

Крапка у справі

На сьогодні виконавче провадження офіційно закрите. Державна виконавча служба підтвердила: лісгосп виплатив усю суму до останньої копійки.

Очільник Екоінспекції Поліського округу Євгеній Медведовський підкреслив, що такі кейси дуже важливі. Адже головне — це не просто виписати штраф на папері, а реально повернути гроші державі. Це чіткий сигнал для всіх лісокористувачів: охорона природи — це не формальність, а прямий обов'язок, за невиконання якого доведеться відповідати гривнею.