Київ стає ще трохи дружнішим до молодих батьків. У столиці офіційно запустили програму фінансової підтримки при народженні дитини.

Тепер сім’ї, у яких з’явилося поповнення, зможуть розраховувати на додаткові виплати з міського бюджету. Ця ініціатива — не просто цифри у звітах, а реальна можливість підставити плече киянам у найвідповідальніший момент їхнього життя.





Поява дитини — це величезна радість, але водночас і чималі витрати, які сьогодні лягають на плечі молодих сімей. Щоб трохи полегшити цей фінансовий тягар, у Київраді домоглися запровадження спеціальних грошових виплат.

Ця ідея належить депутатам із фракції «Європейська Солідарність», які наполягали на тому, що місто має інвестувати у своє майбутнє — у дітей. Депутатка Київради Людмила Ковалевська поділилася деталями цього рішення у своїх соцмережах.

«У Києві з’явилась можливість отримати грошову допомогу від міста при народженні дитини. Це рішення було запроваджене за ініціативи фракції "Європейська Солідарність"», — розповідає Людмила Ковалевська.





Чому це важливо саме зараз

У часи непевності кожна гривня в сімейному бюджеті має значення. Допомога від міста стане гарним доповненням до державних виплат і дозволить батькам зосередитися на головному — догляді за малюком, а не на пошуках додаткового заробітку.

Людмила Ковалевська переконана, що така підтримка є життєво необхідною для зміцнення київських громад.

«Це ще один крок, щоб підтримати молодих батьків у момент, коли родина найбільше потребує уваги й допомоги», — наголошує Людмила Ковалевська.

Наразі місто розробляє механізми, щоб отримання грошей було максимально простим і без зайвої біганини по кабінетах. Адже час із немовлям — безцінний, і витрачати його на черги ніхто не повинен.