Експерти, ФОПи, науковці, представники громадських організацій та депутати місцевих рад розкритикували наміри Уряду України внести на розгляд парламенту законопроєкт, який передбачає збільшення податкового навантаження на малий та середній бізнес.

На цьому вони наголосили під час круглого столу «Великий податковий наступ на малий бізнес: як захистити українську економіку від катастрофи?» у Києві, який ініціювала депутатка Київради від «Батьківщини» Ганна Свириденко за сприяння ГО «Жінки за зміни».

«Надважка зима і так змусила малих підприємців незаплановано витрачати кошти. Це і генератори, і Екофло, витрати на пальне. А введення ПДВ для багатьох стане вироком, люди втратять можливість чесно працювати та сплачувати податки. Тому «Батьківщина» зараз проводить збір підписів по всій країні проти податкового геноциду ФОПів, а фракція у Верховній Раді ініціює законодавчий запобіжник для таких намірів уряду», - відзначила Ганна Свириденко.

Учасники підкреслили: податкові новації становлять пряму загрозу для роботи малого підприємництва та українського середнього класу – станового хребта будь-якої демократичної, вільної та економічно успішної держави. А в умовах воєнного часу це безумовно призведе до стрімкого згортання ділової активності, збільшення відтоку людського капіталу за кордон, поглиблення демографічної кризи. Значна частина ФОПів буде вимушена піти у «тінь». Лише міському бюджету Києва це може вартувати більше 16 млрд грн надходжень щороку:

«Малий та середній бізнес — це не статистика, це передусім люди, які створюють робочі місця, підтримують армію та сплачують податки», — зазначила адвокат Любов Крупнова.

У цій ситуації експерти бачать єдиний рецепт уникнути економічної катастрофи та зберегти можливість для мільйонів українців годувати свої родини, волонтерити, підтримувати громади в кризових умовах - ввести мораторій на будь-яке збільшення податкового навантаження на малий та середній бізнес та погіршення умов ведення бізнесу для ФОПів.

Під час обговорення волонтерка і мама Віолетта Рибачковська наголосила, що: «Давити ФОПів — це руйнувати сім’ї, руйнувати соціальну та економічну спроможність людей».

Учасники круглого столу закликали парламент підтримати проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо мораторію на зміну правил оподаткування для фізичних осіб-підприємців» №14295 від 12.12.2025, який ініціювала лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко разом із фракцією «Батьківщина».

Нагадаємо, подібні фахові дискусії команда Київської «Батьківщини», яку очолює Валерій Дубіль, проводить системно. До обговорення залучають підприємців, експертне середовище, науковців та представників громади, щоб виробити спільні рішення для захисту української економіки.

За підсумками круглого столу домовилися і надалі працювати разом із бізнесом та експертами, залучати ще більше однодумців, щоб захистити ФОПи та дати малому бізнесу простір для розвитку.