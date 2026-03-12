Про це повідомила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №14025, який передбачав оподаткування продажів на цифрових платформах. Документ підтримали лише 168 народних депутатів.

Не вистачило в залі парламенту голосів і для того, аби відправити документ на повторне перше читання та повернути його суб’єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання.



«Наші зусилля не були марними! Ми знову їх зробили! Скандальний, антинародний, несправедливий законопроєкт 14025 відхилено. Оподаткування продажів на OLX та Prom не буде. Не знайшлося у монобільшості голосів на цю маячню!» – написала на своїй фейсбук-сторінці Юлія Тимошенко.





Заступник лідерки «Батьківщини» Валерій Дубіль наголосив, що неприйняття податку на онлайн-продажі — це передусім захист мільйонів українців, які сьогодні намагаються вижити:

«Для багатьох продаж вживаних речей на OLX чи Prom — це спосіб дотягнути до зарплати чи купити ліки. Оподатковувати це зараз було б просто несправедливо. Юлія Тимошенко та наша команда, як і обіцяли, зробили все, щоб цей закон не пройшов. Але на цьому не зупиняємось».



У подальших планах команди «Батьківщини» – завадити впровадженню оподаткування закордонних посилок вартістю до 150€ та ПДВ для ФОПів.

«В наших силах зупинити і це свавілля. Працюємо!» – зазначила Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко рішуче виступала проти податкових ініціатив влади та готова чинити опір економічному терору проти середнього класу.

