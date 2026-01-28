Лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко пояснив, що завдяки ЗСУ, які захищають Європу, Україна вже однією ногою у ЄС, але ніхто не відміняв процедури і механізми, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Ні, я думаю, точно не буде 1 січня 2027 року. Значною мірою це від нас залежить, хоча і від європейців теж залежить. Тобто ми мусимо наближати дату реальними справами. Колись була така модна фраза, вона, може, трошки банальна, але правильна: треба Європейський Союз будувати в Україні. Чим активніше ми будемо його будувати, тим швидше ми станемо частиною Європейського Союзу», – стверджує Микола Томенко.

За словами політика, найбільший прогрес України – це ЗСУ, які є єдиним гарантом суверенності і демократичності ЄС. Тож на цьому, констатує він, потрібно акцентувати, це вже визнають і самі європейські лідери, цим ми вже однією ногою у ЄС, але ніхто не відміняв процедури і бюрократичні механізми.

«Відкрити кластер – це почати роботу, а не завершити. Складні вимоги стоять перед, наприклад, адаптацією сільського господарства, перед принципами захисту довкілля, де ми не дотримуємося маси зобов'язань», – зазначає Микола Томенко.

Як пояснює політик, йдеться про квоти, про використання мінеральних добрив, про вимоги екології, зокрема, щодо переробки сміття, за яку ми навіть не брались, про стандарти на продаж продуктів – це все виклики. До того ж, додає він, у нас проблеми із інституціями, які не працюють, наприклад, це стосується Конституційного суду, адже неконституційні закони ухвалюються в обхід його рішень. А тому, зауважує політик, наші експерти говорять про перехідні періоди, тобто так швидко зайти у Європейський Союз Україна не зможе.

