Політолог Андрій Золотарьов пояснив, що український народ вміє змінювати владу, але не вміє змусити її виконувати обіцянки, і проблема тут – у суспільстві, яким легко маніпулювати, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі Руслана Бортника.

За словами експерта, у першому та другому скликаннях Верховної Ради депутати були ще голі та босі, тобто гроші практично не ходили. А ось у 1998-1999 роках, стверджує він, уже зайшли хороші гроші, депутати почали заробляти на голосуваннях, на депутатських запитах, їм почали платити за лояльність.

«І все, на цьому український парламентаризм, можна вважати, скінчився. Тобто партії перетворилися на приватні структури щодо обслуговування інтересів української олігархії та наших компрадорських кіл. А ключова функція будь-якої політичної партії – виражати волю соціуму», – наголошує Андрій Золотарьов.

Виходить, констатує гість програми, що багато в чому винне саме суспільство, адже ніхто з Місяця до Верховної Ради не звалюється. Тобто, пояснює він, український народ здатний змінити владу, але не здатний змусити цю владу виконувати те, що вона пообіцяла. А все тому, стверджує експерт, що наші виборці раді дуритися, їм знову і знову показують морквину, а вони на неї біжать, і при цьому їх легко нацькувати на будь-кого, хто не вписується у задані канони.

«Відсутність логічних зв'язків, сприйняття світу у формі чорно-білого, тобто або друг, або ворог, третього не дано, віра в магічне мислення, агресія замість аргументів… І найголовніше – небажання вчитися та розвиватися. Власне, тому люди реагують не думкою, а рефлексом. Тобто їх легко посадити на будь-який емоційний гачок, такий народ легко збуджується і його легко направити», – пояснює Андрій Золотарьов.

