Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, на каком этапе внедрения сейчас накопительная пенсия в Украине, будет ли это эффективно и какие риски возникают.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как сообщает журналистка, Минсоцполитики разработало комплексную реформу пенсионного обеспечения, соответствующие законопроекты поданы на рассмотрение органов власти. Цель, отмечает она, – создать справедливую и прозрачную пенсионную систему, чтобы каждый украинец и каждая украинка могли получать достойную пенсию.

«По собственному желанию работник сможет платить дополнительный добровольный взнос. И ожидается, что использование накопительной системы позволит увеличить пенсию на 15-20%. И еще напоминают, что пенсионная реформа в Украине предусматривает обязательный вычет 9% от зарплаты на накопительную пенсию. Об этом заявила министерка социальной политики Оксана Жолнович», - отмечает Екатерина Котенкова.

Однако, по словам журналистки, все это выглядит так, что без внедрения обязательного накопительного пенсионного обеспечения достаточного уровня пенсий в Украине достичь невозможно. Тем временем, сообщает она, мировая практика свидетельствует, что 18 стран мира, которые пытались ввести накопительную систему, вынуждены были отказаться от нее и вернуться в солидарную пенсионную систему.

«И очень важный фактор при внедрении накопительной системы, чтобы доходность накопительных счетов превышала инфляцию хотя бы на несколько процентов. У нас нет такого. А в проекте закона не указано, что инвестиционный доход за все годы накопления не должен быть меньше индекса инфляции на этот период. И здесь прямо очень внимательно, потому что может просто инфляция все это съесть», – предупреждает Екатерина Котенкова.

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