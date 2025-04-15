Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как рассказывает журналистка, речь идет о законопроекте №13120 о внесении изменений в Закон Украины «О полном общем среднем образовании» по усовершенствованию механизмов формирования сети лицеев. Она отмечает, что название хорошее, как бы об усовершенствовании, но, по сути, это означает лишение конституционного права большинства детей на полное общее среднее образование по месту жительства.

«Законопроект предлагает просеять сеть лицеев с 10 по 12 классы, просто просеять сквозь сито драконовских требований. Выполнить эти требования далеко не все лицеи смогут, особенно это касается маленьких городков, а о деревнях я уже вообще молчу. А тех, кто не сможет (а таких будет много), государство просто не будет финансировать», - отмечает Екатерина Котенкова.

По ее словам, законопроект требует, чтобы наполняемость классов старшей профильной школы составляла не менее 24 ученика, и не менее 4 классов на параллели одного учебного года, то есть в целом лицеи с 2027 года должны иметь минимум 228 детей на 10-12 классы, и это при том, как сейчас родители вывозят детей из Украины из-за войны.

«Если это примут, то лишат доступа к образованию детей в маленьких общинах и городах, потому что там не смогут выполнить эти драконовские требования. На сегодняшний день уже действует закон, который, по моему мнению, не нужно менять. Закон действует закон от 2021 года, по нему уже сформирована и оптимизирована в областях сеть лицей. Поэтому я не понимаю, зачем надо это менять», - заключает Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что как только Украина подпишет ресурсное соглашение с США, начнутся серьезные переговоры с рф.

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