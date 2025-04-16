Оккупационная армия российской федерации перешла к активному применению боеприпасов с ядовитым газом против украинской армии.

Об этом в комментарии для украинского телеканала "Мы - Украина" рассказал командир спецподразделения "Артан Х", офицер ГУР МОУ Андрей Мельник с позывным фаворитом.



«Они и раньше применяли подобные методы, но не столь интенсивно. Могу сказать о Запорожском направлении, где выполняет определенную работу наше подразделение – сейчас речь идет о 20 - 30 сбросах на одну позицию. Это может быть слезоточивый газ или газ на основе хлора», – объясняет разведчик.

По словам командира спецподразделения, такую ​​тактику россияне прибегают, чтобы заставить украинских защитников покидать защищенные позиции, а дальше применяют против них средства огневого поражения.



«Все такие случаи мы фиксируем и докладываем командованию. Конечно, это противоречит Женевским конвенциям. Речь идет о тяжелых последствиях для людей: отравления, ожоги легких, глаз.

Напомним, что использование химического и биологического оружия, в том числе ядовитых газов, включая хлор, является прямым нарушением международного права.