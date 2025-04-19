В Храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, 19 апреля, в Великую субботу сошел Благодатный огонь, которого ожидают миллионы людей по всему миру.

Чудо восхождения Благодатного огня в этом году произошло в 14:35 по киевскому времени.

Люди со всего мира, которые были в этот момент в храме, получив огонь, сразу умывались им, освящая лицо и даже одежду. При этом возгорание не производилось. После восхождения Благодатного огня люди, находившиеся на месте Воскресения Спасителя мира, приветствовали друг друга на разных языках: «Христос Воскрес!» — «Поистине Воскрес!» Это момент всеобщей огромной радости.

Получив огонь, каждый старался как можно быстрее передать его дальше, чтобы благодать Божия коснулась каждого верующего в чудо. Также Благодатный огонь смогли получить все, кто ждал его на улицах Старого города.

Благодатный огонь в первые минуты не обжигает кожу – он напоминает горячие лучи солнца.

Как сообщил представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман, сегодня одновременно в Храме Гроба Господня предполагалось присутствие 9 тысяч человек. При этом безопасность в городе была обеспечена сотнями представителей полиции Израиля.

«Вход в храм для участия в церемонии был разрешен всем, кто получил соответствующие документы. Для людей, у которых нет пропусков, были обустроены комплексы с тентами и стульями, чтобы они имели возможность наблюдать за церемонией вживую», — рассказал Михаэль Зингерман.

Пресс-секретарь полиции Израиля добавил, что цель действий полиции — обеспечить тысячам христиан свободу вероисповедания и провести церемонию безопасно.

Первыми, по традиции, в Храм Гроба Господня вошли представители Армянского католикоса.

Кувуклию проверили представители всех Церквей, которые служат на Гробе Господнем: в ней не должно быть огня и способов его зажечь. Кувуклию опечатали воском.

После этого в храм пришли православные арабы — они очень громко прославляли Христа, без их участия церемония восхождения Благодатного огня невозможна. Затем в храм торжественно вошел Патриарх Иерусалимский Феофил III с представителями Иерусалимского патриархата. После Крестного шествия вокруг Кувуклии Патриарха одели в облачение, убедившись, что у него нет ничего, что могло бы физически зажечь огонь. Затем Патриарх вошел в Кувуклию и после его молитвы Благодатный огонь сошел.

По церковному преданию, однажды Благодатный огонь не сошел в Кувуклии, поскольку туда не допустили православного Патриарха и верующие молились у входа в Храм Гроба Господня. Иерусалимская Православная Церковь.

Считается, что если Благодатный огонь не снизойдет — придет конец истории человечества. Поэтому верующие в этот день особенно радуются тому, что Господь продлил дни этого мира.



