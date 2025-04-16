Об этом говорится в заявлении руководителя "Украинской команды" Артура Палатного.
"Передали большую партию FPV-дронов легендарной 72-й бригаде им. Черных Запорожцев. Бойцы этой бригады обороняли столицу, участвовали в боях за Мощун, а после освобождения Киевщины - уже почти три года - уничтожают оккупантов на Донбассе", - написал Артур Палатный.
Руководитель "Украинской команды" выразил уверенность, что эти дроны помогут нашим защитникам отомстить россиянам за преступления против украинцев.
"Страна-террорист атаковала Сумы в Вербное воскресенье. Перед тем была детская площадка в Кривом Роге. Это говорит об одном: РФ не в состоянии победить наших защитников на поле боя, поэтому терроризирует мирных людей. За эти кровавые преступления россиянам нет прощения. Месть будет нам. оружием мести и сохранят жизнь наших героев", - сказал Палатный.