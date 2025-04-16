Об этом говорится в заявлении руководителя "Украинской команды" Артура Палатного.

"Передали большую партию FPV-дронов легендарной 72-й бригаде им. Черных Запорожцев. Бойцы этой бригады обороняли столицу, участвовали в боях за Мощун, а после освобождения Киевщины - уже почти три года - уничтожают оккупантов на Донбассе", - написал Артур Палатный.



Руководитель "Украинской команды" выразил уверенность, что эти дроны помогут нашим защитникам отомстить россиянам за преступления против украинцев.