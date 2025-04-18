В субботу, 19 апреля, около 9 тысяч человек станут свидетелями восхождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме, а еще тысячи будут ждать огня у стен города, сообщает Politeka.

«Одновременно в храме могут находиться до 9 тысяч человек. Вход в храм для участия в церемонии будет разрешен всем, кто получил соответствующие документы. Для людей, не имеющих пропусков, обустроены комплексы с тентами и стульями, чтобы они имели возможность наблюдать за церемонией вживую», – рассказал представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.

В этом году празднование православной и католической Пасхи выпадает на один день, также в эти дни в Иерусалиме отмечают Песах.

«Цель действий полиции – обеспечить тысячам христиан свободу вероисповедания и провести церемонию безопасно. В эти дни в районе Старого города сотни полицейских Иерусалимского округа будут гарантировать безопасность и общественный порядок. Контролируются подъезды в Старый город и все, что происходит внутри», – отметил Михаил Зингерман.

Чтобы попасть в храм Гроба Господня на церемонию восхождения Благодатного огня, паломники должны иметь разрешения, выдаваемые конфессиями. В прошлом году на восхождении Благодатного огня в храме присутствовало около 6 000 человек, в 2023 году – 2 400 человек, во времена ограничений – около 1 000 человек.

Следует отметить, что внимание всего мира к восхождению Благодатного огня было во все времена. Считается, если Благодатный огонь не взойдет – придет конец истории человечества. Верующие во всех уголках мира ждут Благодатный огонь, который доставляют в храмы делегации церквей, пытаясь успеть к Пасхальным праздникам.

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