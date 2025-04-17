После громкого успеха в украинском прокате романтическая комедия «Когда ты выйдешь замуж?» режиссёра Алексея Комаровского появилась в каталоге Netflix. Тёплая, остроумная и трогательная история от украинских кинематографистов уже доступна зрителям популярной стриминговой платформы.

Фильм рассказывает о талантливом искусствоведе Ксении, которая после измены жениха отправляется в путешествие по Хорватии вместе с подругой. Там их ждут неожиданные приключения, связанные с искусством, криминальными погонями и романтическими интригами.

В главных ролях — Наталка Денисенко, Павел Текучев, Тарас Цымбалюк и Антонина Хижняк. Также в фильме снялся хорватский актёр ДомагоЙ Янкович.

«Когда ты выйдешь замуж?» собрал 40 570 606 гривен в прокате и стал самым кассовым украинским релизом начала 2025 года. Фильм получил положительные отзывы от зрителей и критиков в Украине и Европе — отмечались живой юмор, динамичный сюжет и яркие локации. Лента вышла на платформе 9 апреля и уже в первый день премьеры заняла 1-е место в топе Netflix в Украине.

Смотрите «Когда ты выйдешь замуж?» на Netflix.

Новый релиз стал первым украинским фильмом, получившим поддержку в рамках программы «Культурный фонд будущего» благотворительного фонда Favbet Foundation. Основанная в 2024 году, эта инициатива предусматривает финансирование новых украиноязычных фильмов, проведение культурных мероприятий, реставрацию памятников и других проектов, направленных на популяризацию украинской культуры в мире.

Фото: со съёмок «Когда ты выйдешь замуж?»

«Мы искренне рады, что новый украинский фильм вызвал такой тёплый отклик у зрителей и добилась значительного успеха. Это ещё раз подтверждает: украинское кино может быть конкурентоспособным, содержательным и одновременно искренне эмоциональным и близким каждому. Для нас чрезвычайно важно быть частью проекта, который укрепляет позиции украинского кинематографа», — говорят в Favbet Foundation.