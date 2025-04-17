В результате поражения дальнобойными дронами ГУР МО получил серьезные повреждения аэродром Шайковка на территории России, расположенный в 200 километрах от границы с Украиной.



Как отмечают источники в украинской разведке, в результате атаки был уничтожен стратегический бомбардировщик ТуТу-22М3, применявшийся в нанесении ракетных ударов по Украине. Кроме самолета также сгорел и площадка для хранения ракет, запускаемых из стратегических бомбардировщиков.



Ранее сообщалось о том, что в результате атаки на аэродром Шайковка было уничтожено только Ту-22МЗ, однако в настоящее время, в частности, благодаря свежим спутниковым снимкам, стало известно также о поражении площадки для хранения ракетного вооружения.



Несмотря на то, что аэродром не впервые подвергается атакам со стороны Сил Обороны, спутниковые снимки демонстрируют, что уничтожение стратегического бомбардировщика и площадки для хранения ракет произошло именно после подтвержденной успешной атаки Главного управления разведки Украины.