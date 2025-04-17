Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что, поскольку прожиточный минимум уже давно не соответствует реальности, власти хотят убрать его из должностных окладов и других социальных выплат, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

По словам журналистки, пенсионную систему в Украине уже давно нужно менять комплексно, потому что не существует ни одного волшебного решения, которое бы разрешило абсолютно все проблемы. Кроме того, добавляет она, есть серьезные вызовы для наполнения бюджета, ведь работающих людей становится все меньше, и пенсионеров на них – почти вдвое больше.

«Именно поэтому глава социального комитета Верховной Рады Галина Третьякова и заместительница министерки соцполитики Дарья Марчак собрались на дискуссию и предложили несколько решений. Первой под прицел должностных лиц попала методика расчета прожиточного минимума. Что вы думаете? Они не хотят его повысить, они хотят его вообще отменить. То есть его хотят убрать с должностных окладов и других социальных выплат, потому что он давно не отвечает реальным потребностям людей», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Однако, отмечает она, здесь возникает юридическая проблема, ведь прожиточный минимум закреплен в очень многих законах – о пенсиях, о выплатах военным, чернобыльцам и тому подобное. То есть, предупреждает журналистка, резкое изменение прожиточного минумума или вообще отвязка может привести к уменьшению выплат для определенных категорий граждан, и это противоречит Конституции Украины.

«Но Третьякова и министерка соцполитики Жолнович предлагают вообще отвязать пенсии от прожиточного минимума. Для реализации этой идеи требуется даже не один закон о пенсионной реформе, а целый ряд очень серьезных изменений вообще в законодательстве. То есть простого решения нет, и одним законопроектом здесь просто все не сделать. Есть другой вариант – поднять прожиточный минимум до 6 000, но для этого нужны деньги», - объясняет Екатерина Котенкова.

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