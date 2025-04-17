Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Продолжается мировоззренческий выбор стран мира относительно путей памяти жертв нацизма и 80-летия завершения Второй мировой войны.



Государство-террорист во главе с международным убийцей-преступником Путиным включило все возможные и неофициальные методы привлечения руководителей государств мира на так называемый парад победы в Москве 9 мая 2025 года. Чтобы понять, какие невероятные финансовые и дипломатические усилия прилагает путинская россия к организации этого действа, следует напомнить, что с 2010 года пути ососбисто обосновывает доктрину «победы россии в Великой Отечественной войне БЕЗ УКРАИНЫ». А переписку истории Второй мировой в интересах партийных вождей России начал еще Сталин в 1944 году, когда показательно запретил знаменитое произведение Александра Довженко «Украина в огне».



Вот как на этот запрет отреагировал автор:

«УКРАИНА ПОРУИНОВАНА, КАК НИ ОДНА СТРАНА в МИРЕ. Разрушены и ограблены все города. У нас нет ни школ, ни институтов, ни музеев, библиотек. Погибли наши исторические архивы, погибла живопись, скульптура, архитектура. Разрушены все мосты, пути, разорила война народное хозяйство, уничтожила людей, избила, повешала, разогнала в неволю. У нас нет почти ученых, мало мастеров. И когда я слышу ОБВИНАНИЕ за «Украину в огне» в НАЦИОНАЛИЗМЕ, как же горько, как тоскливо мне делается на душе…»

Как видим, Путин продолжил дело Сталина по поводу переписывания истории войны и вычеркивания из нее определяющей роли Украины и союзников по антигитлеровской коалиции.



Каким же циниками и фальсификаторами нужно быть, чтобы запретить даже упоминание об УКРАИНСКИХ ПОТЕРЯХ и ВНЕСОК во Второй мировой войне.

Обратимся снова к «Дневниковым записям» фронтовика Александра Довженко:

«Украина потеряла во время войны тринадцать миллионов человек. И это еще, так сказать, с оптимистической неточностью… То есть, если мы добавим миллиона два-три, то вряд ли ошибемся. В Сибирь же выслали перед войной полтора миллиона из Захилной Украины, да и сейчас высылают немало. А рождение войдет в норму только в 1950 году.

Известный историк Владимир Косик в своем исследовании «Украина и Германия во Второй мировой войне» ссылаясь на советские источники.

«В январе 1941 г. в РСФСР проживало 41,9 миллиона человек, из них 14 миллионов в городах. В 1945 году на Украине проживало всего 27,4 миллиона, из них 7,6 миллиона в городах.

Таким образом, общие демографические потери составляют примерно 14,5 миллионов человек (убитые, умершие от болезней и голода, эвакуированные, депортированные, мобилизованные, эмигранты, потери в естественном приросте).»

Если же принимать во внимание прямые потери, а это более 5,5 миллиона гражданских жертв и 2,5 миллиона погибших на фронте, то эти 8 миллионов погибших, то есть 19 % от всего населения и 40 - 44 % от общих потерь в войне всего СССР.

Другое измерение «Украинской» Второй мировой войны – это вклад украинского народа в победу над нацизмом:

- более 2,5 миллионов украинцев награждены орденами и медалями;

- 2020 держали звание Героев, 32 - дважды Героев, летчик Иван Кожедуб - трижды Герой;

- в 4 Украинских фронтах, освобождавших Европу от Гитлера, украинцы были самыми многочисленными, а в составе 1 Украинском фронте воевали более 50% украинцев;

- украинцы воевали против нацистской Германии в составе других армий.

В канадской – около 45 тысяч, в США – около 80 тысяч, польской – около 120 тысяч, Франции – 5 тысяч, Чехословацкой бригаде Л. Свободы – более 50% состава…

Итак, роль тогдашней безгосударственной Украины, которая оказалась между двумя тоталитарными режимами Гитлера и Сталина, стала, без сомнения, решающей во времена Второй мировой войны.

А сейчас, когда НЕЗАВИСИМАЯ УКРАИНА защищает не только свою ВОЛЮ и СВОБОДУ, но и снова защищает всю демократическую ЕВРОПУ, мир должен четко определиться:

- их место на «параде в Москве» вместе с друзьями террориста Путина или

в Киеве вместе с украинским народом, защищающим свою свободу и независимость.

Убежден, что Украина должна собрать в Киеве всех своих ДРУЗЕЙ и СОЮЗНИКОВ 8 мая 2025 года в День ПАМЯТИ и продемонстрировать единство цивилизованного мира в борьбе со страной-террористом.

И нашим общим лозунгом должны стать слова:

«ПОБЕДИЛИ НАЦИЗМ ГИТЛЕРА – ПОБОРАЕМ И РАШИЗМ ПУТИНА».

Ибо кто не с нами, тот с Путиным и его друзьями диктаторами мира!