В Киеве прошло одно из ключевых мероприятий украинского технологического сообщества — IT Meets 2025. В этом году событие обьединило основателей IT-компаний, юристов, аналитиков и финансистов для обсуждения актуальных вызовов для бизнеса и поиска путей адаптации к новым условиям. Партнером мероприятия выступила украинская IT-компания FAVBET Tech.

IT Meets — это серия событий, посвященных развитию IT-бизнеса, финансовым стратегиям, правовому регулированию и внедрению инноваций. Участники делились практическим опытом, обсуждали изменения в законодательстве и искали инструменты масштабирования бизнеса в условиях нестабильного рынка.

Фото: IT Meets

Среди спикеров мероприятия — Наталия Деникеева (Дія.City), Дмитрий Козярин (Львовский IT Кластер), Дмитрий Белинский (Karandash), Артем Скрыпник (FAVBET Tech), Кристина Жеруха (DevCom), Назар Гембара (BotsCrew), Святослав Кавецкий (Львовский IT Кластер) и другие.

Фото: IT Meets

В центре дискуссий — новые правила для контролируемых иностранных компаний (CFC), налоговые стратегии для технологических бизнесов, а также трансформация бизнес-моделей в ответ на глобальные экономические изменения. Особое внимание спикеры уделили реальным кейсам, демонстрирующим, как украинские IT-компании адаптируются к новым условиям и используют вызовы как возможности для роста.

Фото: IT Meets

«В условиях глобальных вызовов такие события, как IT Meets, становятся важными площадками для обмена опытом и выработки новых стратегий. Именно здесь формируется среда, в которой IT-отрасль может развиваться и влиять на экономику страны», — отметил CEO FAVBET Tech Артем Скрыпник.

По словам CEO, FAVBET Tech с момента основания в 2022 году активно участвует в жизни украинского IT-сообщества и поддерживает ключевые отраслевые мероприятия. В компании убеждены, что именно сотрудничество является основой сильного и конкурентного инновационного рынка в Украине. По итогам прошлого года FAVBET Tech вошла в число 50 крупнейших продуктовых IT-компаний Украины по версии рейтинга DOU.

FAVBET Tech — активный участник украинского IT-комьюнити, резидент «Дія.City» и член IT Ukraine Association, с которой совместно основала первый в Украине AI-комитет. Компания входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков среди резидентов «Дія.City».





