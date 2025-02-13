Об этом он рассказал в своем блоге.

«Тут вопрос не в бабках и не в недрах. Это вопрос политический. Это элегантный способ Америки выйти из Украины. Не так, как Байден выходил из Афганистана. Вот мы выходим из Украины, но не бросаем оружие и не убегаем так, как Байден из Афганистана, а я еще с собой прихвачу 500 млрд», - объясняет Вадим Карасев.

Да, констатирует он, у многих американцев возникнет вопрос, зачем США вообще выходить из Украины, ведь Байден говорил, что тут их чуть ли не основной стратегический интерес, да и оснований нет, ситуация не такая, как в Кабуле в 2021 году. Тем не менее, отмечает эксперт, все готовятся к переговорам, к окончанию войны и миру, то есть ситуация складывается так, что пора уходить, но элегантно и с 500 млрд.

«Но стоит ли что-то за этими 500 млрд конкретное, реальное? Тут только одно может быть. Если они будут разрабатывать это все, сюда придут какие-то компании, и им нужны гарантии, что войны не будет, что ракеты лететь не будут по какому-то житомирскому карьеру. Я не говорю сейчас о востоке Украины, о Покровске и так далее. А для этого нужны гарантии от путина, вот он их и даст», - рассуждает Вадим Карасев.

Также, отмечает он, Зеленский говорил о том, что разработка этих месторождений будет на паритетных основах, то есть 50 на 50, партнерство. Как это будет на самом деле, добавляет эксперт, мы увидим, но надо понимать, что это не геолого-экономическая проблема, а военно-политическая.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что не нужно бежать впереди даже Трампа с этим планом окончания российско-украинской войны.

Также Politeka писала о том, что Мурзагулов рассказал, кто будет за столом переговоров по Украине и рф: «Здесь очень много интересов разных стран».