Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак рассказал, почему участие в Саммите мира пока подтвердили приблизительно 50 стран, а не 120, и почему мы уже будем говорить о 3 пунктах, а не 10.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«В современном мире, где нет гегемонии и отсутствует монополярность одной коалиции, мир разделен, Запад, Восток коллективный, понятно, что Саммит мира – это начальный шаг и путь к будущим компромиссам. Никто же это не отрицает, все понимают, что и нынешняя война закончится переговорами. Другое дело – кого, с кем, на каких условиях, о чем, кто кому и что будет гарантировать, какие пункты нашей формулы мира будут взяты в основу и так далее», - комментирует Дмитрий Спивак.

По его словам, из того, что Зеленский говорит в интервью иностранным СМИ накануне Саммита мира в Швейцарии, можно подчеркнуть именно эмоциональную критику наших западных партнеров, и он абсолютно прав, что все идет очень медленно, бюрократично, по чайной ложечке. В частности, отмечает эксперт, мы до сих пор не видим 61 млрд от Конгресса.

А что касается самого Саммита и того, что теперь будем говорить о 3 главных вопросах, а не 10, рассуждает он, то это связано с тем, что Украины реагирует на настроение западных партнеров. То есть, объясняет эксперт, понятно, что прямо сейчас границы 1991 года – это сложно, учитывая ресурсы россии и наши, учитывая объем помощи Запада и определенные их договоренности с россиянами, в частности, по Крыму.

«Что касается количества участников, то это уже большая, очень тонкая политика. Это realpolitik, когда одна сторона делает все, чтобы привлечь как можно больше государств к своему мероприятию, а вторая противодействующая сторона, в том числе Китай, россия, страны глобального Юга, будет делать все возможное, чтобы отговорить тех или иных участников от принятия участия в этом саммите. Поэтому посмотрим, что что из этого получится», - заключает Дмитрий Спивак.

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