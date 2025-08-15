Независимый антикоррупционный орган со специальным статусом теперь подчиняется… министерству.

Чем это грозит Украине, написала у себя в Фейсбук эксруководитель АРМА Елена Дума. Публикуем текст без поправок и комментариев.

Закон есть закон. Но, похоже, не всем.

Постановление Правительства №953 фактически фактически забрало у АРМА независимость, предусмотренную Законом Украины. Орган, который должен был самостоятельно выявлять, разыскивать и управлять арестованными активами, теперь будет управляться через министерский кабинет.

Акцентирую: Не просто Министром или Государственным секретарем в контексте координации деятельности Кабмином, а центральный орган исполнительной власти теперь координирует другой центральный орган исполнительной власти, еще и со специальным статусом!

Является ли это постоянной практикой в странах ЕС, где созданы подобные органы? Точно нет.

Или за такую реформу и независимость антикороргана сражалось агентство полгода?

Это начало моих ответов на вопрос: почему.. какие причины..куда..

Пока раздаются сирены, погибают наши герои, после того как АРМА наконец-то заработало и поддержало 11 миллиардов ВСУ - в отличие от циничных 34 миллионов доходов от управления за 2022 год, орган сделали зависимым!

Это в то время, когда сегодня все наблюдают конечный результат о взыскании 2,6 млрд грн российского Pin up в госбюджет. Но у нас не принято говорить о том, кто их не отдал российским владельцам. Наряду с другими списанными миллиардными санкционными и арестованными средствами, которые с начала войны почему-то не работали.

Будет много интересного спереди и точных ответов для общества.

И сегодня, ответы уже очевидны.

В этом постановлении - ответ о двойных стандартах: спокойствие псевдо-реформаторов, публично защищающих независимость антикороганов, и избирательность "лидеров мыслей" в подстрекательстве молодежи "за все хорошее против всего плохого".