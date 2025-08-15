Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Ранее, напоминает журналистка, достаточно было быть студентом дневной или дуальной формы обучения и отсрочка предоставлялась независимо от того, сколько человеку лет. Теперь предлагают сделать так, сообщает она, что отсрочка будет действовать только для поступивших не позднее, чем за год до достижения предельного возраста для службы.

«Для большинства это значит, что поступить нужно до того момента, пока человеку исполнится 24 года включительно, потому что 25 лет – отсрочка уже не предусмотрена. Также вы должны учиться в рамках нормативного срока обучения, то есть без затяжных отпусков или второго курса подряд. Простыми словами: в последний момент поступить в университет во избежание мобилизации уже не получится», – объясняет Екатерина Котенкова.

Также недавно, рассказывает журналистка, президент Зеленский сообщил, что поручил Кабмину проработать разрешение на выезд за границу мужчин до 22 лет. И вообще буквально на днях депутаты и эксперты, продолжает она, сделали ряд заявлений о решении о выезде мужчин до 22 лет, но отмечается, что все это будет распространяться на студентов, имеющих официальное приглашение на обучение.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что цель встречи на Аляске – выяснить позиции и заглянуть путину в глаза.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман оценил, готов ли Трамп к встрече с путиным: «Кто на кого напал 24 февраля 2022?».













