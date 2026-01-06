Росія розгорнула цілеспрямовану інформаційну кампанію проти першого заступника голови Служби безпеки України Олександра Поклада, використовуючи період кадрових змін у державі. Про це заявив активіст і громадський діяч Дмитро Корчинський.

За його словами, ворог намагається скористатися ситуацією оновлення керівництва в економічному та силовому блоках, щоб дискредитувати ключових фігур українських спецслужб.

«Московити використовують ситуацію певної невизначеності й змін для того, щоби облити брудом заступника голови СБУ Олександра Поклада. Чомусь саме на ньому вони зараз зосередилися», — зазначив Корчинський.

Він підкреслив, що атаки на Поклада є частиною ширшої кампанії російської пропаганди, яка раніше була спрямована проти інших високопосадовців і військових командирів України.

«Вони обливають брудом усіх — і Сирського, і Залужного раніше, і інших. Але зараз основний удар спрямований саме по Покладу», — наголосив громадський діяч.

Корчинський назвав Олександра Поклада одним із найпрофесійніших фахівців у сфері оперативної та контррозвідувальної роботи, відзначивши його унікальне поєднання якостей оперативника й керівника.

«Це один із найкращих оперативників світу. Дуже рідко поєднується так, щоб талановитий оперативник був і талановитим організатором. А він таким є», — заявив він.

За словами Корчинського, Поклад відіграв ключову роль у формуванні ефективної української контррозвідки, яка нині значно ускладнює діяльність російської агентури на території України.

«Українська контррозвідка працює краще, ніж московицька, і саме тому ворогу значно важче діяти всередині України», — підкреслив він.

Окремо громадський діяч звернув увагу на те, що спроби дискредитації першого заступника голови СБУ можуть мати серйозні наслідки для безпеки держави.

«Спроби вибити його з контррозвідки призведуть лише до того, що ворожа агентура отримає більше можливостей для диверсій та вбивств», — застеріг Корчинський.

Він також наголосив, що Олександр Поклад ніколи не був пов’язаний із комерційними чи корупційними схемами, що, за його словами, є рідкістю серед високопосадовців.

«Поклад ніколи не цікавився комерцією і не був помічений у підлих схемах. Це дуже важлива і показова риса», — додав Корчинський.

Громадський діяч закликав українців не піддаватися інформаційним провокаціям і не поширювати російську пропаганду, наголосивши, що професійні кадри в СБУ є критично важливими для безпеки держави в умовах війни.



