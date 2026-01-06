Чи замислювалися ви колись, де закінчується берег річки чи озера і починається територія, де категорично заборонено щось будувати чи приватизувати?

У Здолбунові відповідь на це запитання шукають через суд. Державна екологічна інспекція Поліського округу офіційно звинуватила місцеву міськраду у бездіяльності, яка може дорого коштувати природі та громаді.

Коли папірці є, а кордонів немає

Уся історія почалася ще торік, коли екологічні інспектори відвідали Здолбунівську міську раду з перевіркою. Виявилося, що чиновники, хоч і повинні стежити за строєм на своїй землі, фактично забули про найважливіше прибережні захисні смуги.

На папері ці зони існують, але у реальному житті й ​​у Земельному кадастрі їх немає. Це означає, що ніхто точно не знає, де проходить лінія, за яку не можна заходити із забудовою чи господарською діяльністю. Без встановлених кордонів такі ділянки стають уразливими: там може зрости чийсь паркан чи навіть котедж, а законних підстав зупинити це буде набагато менше.

Де саме «загубилися» гектари захисних смуг?

Йдеться не про маленькі клаптики землі, а про величезні території, які повинні захищати наші водоймища від забруднення та знищення. Екологи нарахували чотири великі локації, де панує повна невизначеність:

У селі Новосілки «зависли» 2 гектари берега.

У самому Здолбунові на вулиці Заводській майже 2 гектари.

Найбільші проблеми виявили в районі вулиць Паркова та Шевченка (понад 35 гектарів) та на Старомільській, де площа примарної зони становить понад 130 гектарів.

Загалом майже 170 гектарів землі біля води сьогодні не мають офіційно зафіксованих кордонів. Це створює ідеальні умови у тому, щоб цінні природні ресурси використовувалися за призначенням.

Терпіння урвалось: чому справу передали Феміді

Як стверджують в Екоінспекції, вони неодноразово просили, вимагали та нагадували мерії про необхідність навести лад із землеустроєм. Було виписано відповідні вимоги, надано терміни, проведено роз'яснювальну роботу. Проте віз і нині там.

Оскільки «мовчання» місцевої влади затяглося, екологи вирішили, що далі чекати не можна. Тепер долю здолбунівських берегів вирішуватиме Рівненський окружний адміністративний суд. Позов уже прийнято до розгляду та провадження відкрито. Головна мета — визнати бездіяльність міськради протиправною і змусити її нарешті оформити всі документи, як того вимагає закон.

Чому це важливо для пересічних людей?

Для мешканців громади ця судова тяганина не просто «суперечка двох установ». Якщо межі прибережних смуг не встановлені, це пряма загроза, тому що вільний доступ до води зникне, а водоймища почнуть заїлюватися через незаконну діяльність поряд. Встановлення кордонів у кадастрі – єдиний надійний замок, який захищає народну землю від «випадкової» приватизації.

Ми стежитимемо за тим, як розвиватимуться події в суді і чи почне влада Здолбунова нарешті піклуватися про свої береги не лише на словах.