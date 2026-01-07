Про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбук.

«Наша команда рішуче засуджує наміри влади запровадити 20% ПДВ для малих підприємців. Це відверта непрофесійність, цинізм і дурість. Допустити таке ми, як команда, яка колись запровадила спрощену систему оподаткування для малого бізнесу, – категорично не можемо», – написала Юлія Тимошенко.

За її словами, необхідно об’єднатися, щоб дотиснути владу й зупинити це «безглузде і небезпечне рішення».

Заступник лідерки Всеукраїнського об’єднання Валерій Дубіль нагадав, що «Батьківщина» вже подала до Верховної Ради законопроєкт, який запроваджує мораторій на підвищення податків для ФОПів і забороняє вводити нові побори.

«Малі бізнеси – це основа держави, це запорука нашого розвитку та гарантія стабільності економіки. Зневажати тих, хто тримає економіку країни, – недопустимо. Захистити малих підприємців – справа принципу», - переконана Юлія Тимошенко.



Валерій Дубіль наголосив, що кожен закритий ФОП — це втрачені робочі місця та виїзд наших людей за кордон: «Держава має стати партнером для підприємця. Наш законопроєкт про мораторій на підвищення податків — це єдиний шлях зберегти малий бізнес. Ми не дозволимо знищити середній клас, на якому тримається економічна стабільність України».