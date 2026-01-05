Скарби української історії та природи тепер зібрані в одному місці.

На численні прохання українців, легендарний проект «7 чудес України» отримав свій офіційний ютуб-канал. Тепер кожне відео про найкрасивіші замки, природні парки або затишні містечка можна подивитися у високій якості і без зайвих пошуків.

Що можна подивитися?

На каналі планується викласти повну колекцію фільмів, створених за десять років роботи проекту (з 2007 до 2017). Це не просто гарні картинки, а ціла відеоенциклопедія нашої країни, до якої увійшли:

7 історичних та природних чудес;

розповіді про палаци, фортеці та замки;

подорожі унікальними історичними містечками.

Проте автори не планують обмежуватись лише архівом. Громадський діяч Микола Томенко зазначив, що команда відслідковуватиме, як змінилися ці пам'ятки за останні роки. Окремий і дуже важливий напрямок — моніторинг стану об'єктів, які перебувають під окупацією російських загарбників.





Про «пірати» та вкрадений контент

Разом із гарною новиною Микола Томенко поділився доволі неприємним відкриттям. Виявилося, що поки що офіційного ресурсу не було, спритні «підприємці» вирішили заробити на чужій праці.

«Як з'ясувалося, нишком, було створено вже понад 10 приватних ютуб-каналів, де розміщені УКРАДЕНІ у нас ФІЛЬМИ», — підкреслив Томенко.

Він нагадав, що всі авторські права на проект належать лише фонду Рідна країна, а фільми знімалися виключно у партнерстві з телеканалами ICTV та TVi. Тепер весь контент буде зібрано під одним «офіційним дахом».

Чому це важливо?

Акція "7 чудес України" свого часу стала справжнім проривом. Експерти досі вважають її успішним проектом із популяризації нашої історії та туризму за всі роки Незалежності.

«Тут будуть розміщені всі наші фільми... Знайдеться місце інформації та відеосюжетам про зміни, що сталися в унікальних об'єктах нашої держави після набуття ними статусу переможців», — пояснює засновник проекту.

Сьогодні, коли українська ідентичність є нашою головною зброєю, повернення такого якісного продукту у широкий доступ – це важливий крок для виховання нових поколінь.