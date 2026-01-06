На тлі дискусій щодо кадрових змін у Службі безпеки України відомий військовий журналіст та волонтер Роман Бочкала виступив на підтримку генерал-майора Олександра Поклада.

Зокрема, він нагадав, як Поклад у 2020 році керував складною місією щодо порятунку українців із Сирії.

У своєму повідомленні у Facebook Бочкала назвав Поклада "дуже непублічною, але дуже професійною людиною" і розповів про спільний досвід роботи, який дозволив йому оцінити справжні якості чиновника.

"Знаю Поклада задовго до того, як він виріс до керівника державного рівня. Це дуже непублічна, але дуже професійна людина. Цілісна, глибока та ефективна", - написав журналіст, додавши, що бачив Олександра Валентиновича "не в кабінеті і не на корпоративі, а при виконанні завдань".

Бочкала вперше публічно розповів про деталі секретної операції 2020 року щодо порятунку українців, які опинилися в заручниках у терористичній організації ІДІЛ у Сирії. За його словами, саме Олександр Поклад командував цією складною місією, яка успішно завершилася: спеціальний борт із жінками та їхніми дітьми повернувся до Києва увечері 31 грудня 2020 року.

"З ініціативи Міністерства закордонних справ я був залучений як цивільна особа до складу групи для повернення із Сирії громадян України. І ми тоді це зробили", - згадує Бочкала. Журналіст підкреслив, що операція проходила в умовах "шалених перепон - об'єктивних та суб'єктивних", а її планування тривало місяцями.

Ключову роль в успіху місії відіграв саме Поклад, який керував фінальною стадією операції в Іраку та Сирії, де потрібно було оперативно реагувати та приймати рішення. Бочкала опублікував раніше засекречене фото із поїздки, де Поклад веде переговори з іракськими курдами, які допомогли у поверненні українців.

"Про те, що цю історію тягнув Поклад, знову ж таки ніхто ніколи не говорив", - підкреслив журналіст, звертаючи увагу на непублічність роботи генерала.

Бочкала різко критикував "диванних експертів", які розмірковують про кадрові призначення в СБУ в умовах воєнного часу. "Спецслужба - це не та організація, ефективність управління якої можна вимірювати лайками та смайлами. Навіть навпаки. Вони зайві", - наголосив він, додавши, що справжні професіонали завжди скромні та мовчазні.

Завершуючи своє повідомлення, Бочкала висловив переконання, що Поклад "саме з таких" і тому потрібний Службі. Водночас журналіст зазначив: "Але однозначно комусь дуже заважає". Своє повідомлення він завершив побажанням "мудрості та холодного розуму" всім у цей непростий час.

Нагадаємо, повідомлення Романа Бочкалі з'явилося на тлі масштабних кадрових змін у силових структурах України на початку 2026 року. Вчора стало відомо, що Василь Малюк залишає посаду керівника Служби безпеки України, але й надалі займатиметься спецопераціями СБУ.

Це рішення стало частиною ширшої ротації керівництва органів влади та силових відомств. Офіційному оголошення передували кілька днів чуток та хвиля підтримки керівництва СБУ. Експерти та чиновники закликають не допустити помилок у призначеннях, здатних послабити ефективність СБУ в умовах повномасштабної війни.

5 січня президент Зеленський указом №27/2026 призначив Олександра Поклада першим заступником голови СБУ.