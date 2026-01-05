Поки країна готувалася до свят, екологічні інспектори не відпочивали. З 26 грудня до 1 січня вони провели понад 230 перевірок по всій Україні.

Результат — сотні протоколів та мільйонні збитки, які порушникам тепер доведеться відшкодувати державі.

Коротко про цифри:

237 рейдів було здійснено по всій країні.

183 порушники отримали адміністративні протоколи.

13 мільйонів гривень - саме на таку суму (якщо точно, 12 млн 989 тис. грн) нарахували збитки за шкоду природі лише за цей тиждень.

3,2 мільйона гривень уже вдалося стягнути до бюджету (це і добровільні виплати, і рішення судів).

Де «наслідили» найбільше: найгучніші справи

Сміттєві мільйони на Прикарпатті Найбільший «улов» інспекторів — на Івано-Франківщині. На території Олешанської сільської ради знайшли купи побутового сміття просто на землі. Це не просто некрасиво, це небезпечно для ґрунту та води. Збитки оцінили у фантастичну суму – 9,7 млн ​​грн. Справою вже займається поліція.

Забруднення річки Прут У Чернівцях виникли серйозні претензії до місцевого водоканалу. Підприємство скидало в річку Прут воду, яку було очищено «крім рукава» — норми забруднення значно перевищували дозволені. За таку недбалість «Чернівціводоканалу» виставили рахунок на 675 тисяч гривень. Також у Чернівецькій області поблизу села Припруття невідомі перетворили три ділянки комунальної землі на сміттєзвалище, за що поліція тепер шукає винних (збитки — майже 870 тис. грн).

«Чорні лісоруби» на півдні та в центрі: не вщухають незаконні вирубки:

На Миколаївщині біля траси біля села Петропавлівка хтось зрізав ясені. Природа збідніла на 822 тисячі гривень.

На Кіровоградщині (Кетрисанівська громада) чоловік вирішив підзаробити або запастися дровами в лісосмузі за межами села. Тепер йому висунули претензію на 652 тисячі гривень.

Що далі?

Екоінспекція зазначає: штрафи за адмінпорушення – лише частина покарання. Головне – це відшкодування збитків. Більшість матеріалів за цей тиждень уже передано до правоохоронних органів, тож порушникам загрожує не лише «порожній гаманець», а й кримінальна відповідальність.