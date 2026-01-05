Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «НАДІЯ» разом із Валерієм Дубілем, Вітою Присяжнюк та Анатолієм Шкрибляком провела новорічні свята поряд із розвідниками, які виконують бойові завдання на фронті. Під час гуманітарних місій бійцям було передано обладнання, необхідне для роботи на передовій та збереження воїнів.

Зокрема, бійцю ГУР із позивним Янки та його підрозділи передали системи радіоелектронної боротьби, Starlink, зарядні станції, генератори та тактичне спорядження. Підрозділ Тимура отримав комп'ютерну техніку, 3D-принтери, спеціалізоване обладнання для планування операцій, а також будівельні матеріали для облаштування позицій. Медичні підрозділи ГУР на передовій були забезпечені апаратами Easy Pulse для непрямого масажу серця та реанімаційних заходів пораненим.

«День народження Кирила Буданова та його призначення керівником Офісу Президента збіглися з нашою активною роботою щодо підтримки підрозділів ГУР. Впевнений, що найкращий подарунок для нього – це збереження життя бійців та забезпечення їх усім необхідним. Над цим і працюємо, продовжуючи нашу місію – рятувати життя», – зазначив голова наглядової ради фонду «НАДІЯ», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Валерій Дубіль.

За минулий рік команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «НАДІЯ» системно підтримувала підрозділи ГУР на різних напрямках фронту, передаючи сотні одиниць техніки та обладнання: системи РЕБ, засоби харчування та зв'язки, що говорять, комп'ютерну техніку, медичні прилади та обладнання на десятки мільйонів гривень.